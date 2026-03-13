Haberler

ABD ordusu, KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta bir KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünü açıkladı. Kaza sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düştüğünü duyurdu. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında dost hava sahasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu, kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır. Daha fazla detay ortaya çıktıkça kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
