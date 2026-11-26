Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, tüm gayriresmi sınır kapılarının ve geçişlerinin kapatılmasına başlandığını, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde sınır kontrolü sağlandığını duyurdu.

Irak'ta Başbakan Ali Zeydi'nin tüm gayriresmi sınır geçişlerininin kapatılması talimatı uygulanmaya başladı. Irak Sınır Muhafızları Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Abdülvahab Sukkar el-Saidi Irak Haber Ajansı'na (INA) yaptığı açıklamada, komutanlığın Irak sınırlarının güvenliğini sağlamak için kapsamlı önlemler aldığını ifade etti. El-Saidi, söz konusu önlemler arasında gelişmiş teknolojilerin ve akıllı gözetim sistemlerinin kullanımının, birimlerin yeteneklerinin ve muharebe hazırlığının geliştirilmesinin, komşu ülkelerle koordinasyonun artırılmasının yer aldığını aktardı. El-Saidi, "Irak'ın Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran ile olan sınırlarında muazzam seviyede sınır kontrolü sağladık ve ayrıca bakanlıktan da önemli destek aldık. Bu da Irak'ın iç istikrarına katkıda bulundu" diye konuştu. El-Saidi, Irak Sınır Muhafaza güçlerinin, diğer ülkelerdeki düzenlemelerin aksine ülkenin Suriye ile olan 600 kilometrelik sınırının güvenliğini sağlamaktan tek başına sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğu başka hiçbir gücün paylaşmadığını belirtti. El-Saidi güvenlik güçlerinin modern teknolojileri kullanarak ve sürekli destekle kapsamlı operasyonlar yürüttüğünü, bu sayede somut sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi. Sınır güvenliğinin uzmanlık gerektiren bir görev olduğunu vurgulayan el-Saidi, Sınır Muhafızları Komutanlığı'nın sınır güvenlik bölgesinden ve doğrudan sınır hattından sorumlu olduğunu, çeşitli ordu birliklerinin, Halk Seferberlik Güçlerinin, il polis teşkilatını ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerinin ise bu birimlerin gerisinde konuşlandırıldığını kaydetti. El-Saidi, Sınır Muhafızları Komutanlığının ülkenin tamamını oluşturan 6 bölgede ve sınır birlikleriyle birlikte faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayrıca gümrük polisinin şu anda sınır güvenliğinin ikinci hattı olarak görev yaptığını aktaran el-Saidi, her sınır geçiş noktasında temel destek sağladığını ve komuta yapısının bir parçası olduğunu belirtti. El-Saidi, sınır birliklerinin ülke genelindeki diğer güvenlik birimleriyle koordineli çalıştığını ve ortak istihbarat çalışmalarının, güçlere sınırların güvenliğini sağlamak için gereken bilgi ve desteği sağlamayı amaçladığını söyledi.

"Zeydi'nin gayriresmi geçiş noktalarını kapatma talimatı uygulanmaya başladı"

Sınır güvenliği operasyonlarının komşu ülkelerle sürekli koordinasyon gerektirdiğini ve tüm illerdeki güvenlik kurumlarından destek alındığını belirten el-Saidi, tüm tarafların Irak'ın uluslararası sınırlarını güvence altına alma ortak amacına yönelik çalıştığını vurguladı. El-Saidi Irak'ın, ülke tarihinin hiçbir döneminde görülmemiş düzeyde sınır kontrolü sağladığını ifade etti. El-Saidi, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Kuzey Petrol Şirketi'ndeki petrol kaçakçılığına ilişkin son talimatlarının uygulanmasıyla ilgili olarak Sınır Muhafızları Komutanlığı'nın tüm gayriresmi geçiş noktalarını kapatma talimatını uygulamaya başladığını belirtti. El-Saidi Sınır Muhafızları Kuvvetlerinin sınır hattının güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğunu, sınır geçişlerinin yönetiminin ise Sınır Kapıları Kurumu tarafından sağlandığını vurguladı. El-Saidi ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki ve Irak'ın diğer bölgelerindeki sınır geçişlerinin merkezi yönetim altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kuzey Petrol Şirketi'ndeki petrol kaçakçılığıyla ilgili bir dizi karar ve önlem almıştı. Bunlar arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndekiler de dahil olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle olan sınırları boyunca tüm gayriresmi geçiş noktalarının kapatılması için Sınır Muhafızları Komutanlığı'nın görevlendirilmesi de yer almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı