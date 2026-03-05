Irak İslami Direnişi, Erbil Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısını üstlendi

Irak'ta Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, bugün Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısını üstlendi.

Irak'ta Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Uluslararası Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran Dini Lideri Ali Hamaneyi'n öldürülmesinin intikamı olduğunu belirterek, "Hamaney'in kanının kısası ve Iraklı direnişçi gençlerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara karşı bir caydırıcılık olarak bu operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi. - ERBİL

