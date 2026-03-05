Haberler

Irak İslami Direnişi, Erbil Havalimanı'na düzenlenen İHA saldırısını üstlendi

Irak'ta Şii silahlı grupların oluşturduğu Irak İslami Direnişi, Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısını üstlendi. Saldırının, İran Dini Lideri Ali Hamaneyi'nin öldürülmesinin intikamı olduğu belirtildi.

Irak'ta Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, bugün Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısını üstlendi.

Irak'ta Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Uluslararası Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saldırının İran Dini Lideri Ali Hamaneyi'n öldürülmesinin intikamı olduğunu belirterek, "Hamaney'in kanının kısası ve Iraklı direnişçi gençlerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara karşı bir caydırıcılık olarak bu operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
