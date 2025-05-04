Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan İs. Uzm. Çvş. Önder...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan İs. Uzm. Çvş. Önder...
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan İs. Uzm. Çvş. Önder Özen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan İs. Uzm. Çvş. Önder Özen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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