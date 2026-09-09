Irak açıklarında petrol tankerine saldırı

Irak medyası, El Fav kenti açıklarında bir petrol tankerinin saldırıya uğrayarak alev aldığını, daha sonra yangının söndürüldüğünü belirtti.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın El Fav kentinin 28 deniz mili güneydoğusunda bir ticari geminin vurulduğu yönünde ihbar alındığı ifade edildi. Mürettebatın güvende olduğu ve şu aşamada herhangi bir çevresel etkinin rapor edilmediği belirtildi. Yetkililerin olayı araştırdığı aktarılırken, gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Irak medyası ise yabancı petrol tankerinin Irak karasularında bir insansız hava aracıyla hedef alındığını aktardı. Saldırı sonra yangın çıktığını, daha sonra alevlerin kontrol altına alındığını ve ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı