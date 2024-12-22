İpsala Sınır Kapısında 118 Kilogram Esrar ve Kokain Yakalandı
Edirne'de yapılan iki ayrı operasyonda, İpsala gümrük kapısında gizlenmiş 118 kilogram esrar ve kokain bulundu. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
İpsala sınır kapısında esrar ve kokain yakalandı
EDİRNE - Edirne'de İpsala gümrük kapısında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain yakalandı.
Yapılan kontrollerde 137 paket içerisinde araçların LPG tankı ve tavan kısmına gizlenendiği görüldü.
Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa