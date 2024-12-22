İpsala Sınır Kapısında 118 Kilogram Esrar ve Kokain Yakalandı

İpsala sınır kapısında esrar ve kokain yakalandı

EDİRNE - Edirne'de İpsala gümrük kapısında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain yakalandı.

Yapılan kontrollerde 137 paket içerisinde araçların LPG tankı ve tavan kısmına gizlenendiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.