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İpsala'da Su Deposundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen olayda, kontrol için çıktığı su deposundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen olayda, kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen Tayfun Başlı (45) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde çalışan Tayfun Başlı, Paşaköy ile Kumdere köyleri arasında bulunan su deposunu kontrol etmek için su deposuna çıktı. Kontrol sırasında dengesini kaybeden Başlı, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan aşağı düştü. Tayfun Başlı, kendisinden haber alamayınca su deposuna giden mesai arkadaşları tarafından yerde hareketsiz olarak yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tayfun Başlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Tayfun Başlı'nın cenazesi, jandarma ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenikarpuzlu Jandarma Edirne İpsala Ölüm Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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