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İpsala'da mera yangını: İtfaiye seferber oldu

İpsala'da mera yangını: İtfaiye seferber oldu
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Edirne'nin İpsala ilçesinde meralık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-Tevfikiye yolu Karabayır mevkiinde meralık alandaki yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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