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Edirne'de buğday tarlasında yangın

Edirne'de buğday tarlasında yangın
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Edirne'nin İpsala ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında

Sultanköy Kıskapan mevkiinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İpsala İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangının otluk alanda başladığı ve kısa sürede çevredeki buğday ekili tarım arazilerine sıçradığı öğrenildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sayesinde alevlerin daha geniş alanlara yayılması önlenirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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