İntihar süsü vererek kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kadın, intihar süsü vererek kaybolduktan sonra jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Olay, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 29 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.F.E. isimli kadın, geride bir intihar notu bırakarak evinden habersizce ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarmaya bildirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kadının bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 11 Olay Yeri İnceleme Timi, 4 Asayiş Timi, 3 JASAT ekibi, 1 İstihbarat Unsuru, 1 Bot Timi, 17 Gönüllü Güvenlik Korucusu ve 1 Kadavra arama köpeği katıldı. Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndan Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Kilis İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir İz Takip Köpeği ekibi de görevlendirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, arama çalışmalarının yanı sıra olayın farklı boyutlarını da değerlendirerek kapsamlı bir inceleme yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde A.F.E., 30 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Şehitkamil ilçesinde saklandığı bir adreste bilinci açık şekilde bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilen A.F.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP