İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

Ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten bir baba, Zonguldak Ereğli Balık Mahallesi'nde evin çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

"PARA İSTEMİYORUM, MAMA İSTİYORUM"

Çocuğunun mama ve bez ihtiyacını alamadığı öğrenilen şahsın, "Para istemiyorum, mama istiyorum" dediği duyuldu. Bir yardımsever esnafın, "1 yıllık masrafını ben karşılayacağım" demesi üzerine ikna olan şahıs, aşağı indi. İkna edilen şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.