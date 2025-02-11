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İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

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Zonguldak Ereğli'de bir baba, çocuğunun mama ve bez ihtiyacını karşılayamadığını söyleyerek çatıya çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen bir esnafın "1 yıllık masrafını ben karşılayacağım" demesi üzerine ikna olup çatıdan inen baba, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten bir baba, Zonguldak Ereğli Balık Mahallesi'nde evin çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

"PARA İSTEMİYORUM, MAMA İSTİYORUM"

Çocuğunun mama ve bez ihtiyacını alamadığı öğrenilen şahsın, "Para istemiyorum, mama istiyorum" dediği duyuldu. Bir yardımsever esnafın, "1 yıllık masrafını ben karşılayacağım" demesi üzerine ikna olan şahıs, aşağı indi. İkna edilen şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Allah'ım, bizleri ve toplumumuzu çocuklarımızın ihtiyaçlarıyla imtihan eyleme...

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Makarnacılar ihtiyacı olmadığı halde okadar cok yardım alan insan varkı asıl ıhtıyac sahıbleri yararlanamıyor bile

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

ülkeyi bu hale getirenler utansın diyeceğim amaaaaaa onlarda utanma denilen bir vicdan ve yüz yok.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

REZİL AKPNİN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ NOKTA.

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Haber YorumlarıSUNSET null:

inkar edebiyatına sığınanlara duyurulur; bebeklerin bile aç olduğu bir ülkedeyiz.

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Haber Yorumlarıruhi kara:

Kimi çatıya çıkar fakat kimi var ki çıkamaz..

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Haber YorumlarıWonder Woman:

Yazık ya onu bu duruma düşürenler elbette bu dünyada sorulmasa bile diğer tarafta sorulacaktır. Yatacağınız yer yok hiçbirinizin..!

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Haber YorumlarıHASAN ERBAY:

İşte memleketin gelinen son hali

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Haber YorumlarıMehmet Çelik:

Yazar kasa fırlatılan yıllardan böyle bir yıla diyen zihniyet cevap versin bu olaya

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