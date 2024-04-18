Üye Girişi
Haberler

INTERPOL Tarafından Aranan Rusya Vatandaşı Dolandırıcı İzmir'de Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan bir Rusya vatandaşı dolandırıcı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle aranan Rusya vatandaşı dolandırıcı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelendi. Yapılan kimlik soruşturmasında şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL tarafından mavi bültenle arandığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlananı dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Emniyet Müdürlüğü Güzelbahçe İzmir Rusya Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak? Survivor'da Yaman mı elendi? 2024 Survivor All Star'da eleme öncesi adaya kim veda etti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title