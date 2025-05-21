İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın

İstanbul'un Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde iki farklı zincir markette yaşanan hijyen ve denetim eksiklikleri, vatandaşların tepkisine yol açtı. Görüntüler ve ihbarlar, marketlerdeki denetim zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

ET REYONUNDA KEDİ

Sultanbeyli'deki bir zincir marketin et reyonunda kaydedilen görüntülerde, tezgah üzerinde gezen bir kedinin ambalajlı ürünleri yemeye çalıştığı görüldü. Hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiği olay, sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

TARİHİ GEÇMİŞ YUMURTA SATIYORLAR

Kartal'da bulunan başka bir zincir markette ise durum daha farklı ancak benzer şekilde endişe vericiydi. Raflarda yer alan yumurtaların son kullanma tarihinin geçtiği, buna rağmen ürünlerin hâlâ satışta olduğu tespit edildi. Duyarlı vatandaşların uyarısıyla fark edilen bu durum, market yönetimi hakkında soru işaretleri doğurdu.

DENETİM ÇAĞRISI

Yaşananlar, zincir marketlerde hijyen ve ürün güvenliği konularındaki denetim eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, özellikle gıda ürünleriyle ilgili olarak daha sıkı ve etkin kontroller yapılması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.