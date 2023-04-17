İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'da çalıştığı inşaatta yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışan Şemsi Taşdemir (68) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Taşdemir'in düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Taşdemir'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA