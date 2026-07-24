Antakya'da inşaat alanından demir boru hırsızlığı kamerada
Hatay’ın Antakya ilçesinde elektrik motosikletle geldikleri inşaat alanından demir boru çalan şahıslar kameraya yansıdı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik motosikletle geldikleri inşaat alanından demir boru çalan şahıslar kameraya yansıdı.
Olay, ilçe merkezindeki Köprübaşında yaşandı. İnşaat alanına elektrik motosikletiyle gelen 1 kadın ve 1 erkek şahıs, demir boruları elektrik motosikletine yükledi. Gündüz saatlerinde rahat hareket eden 2 şahıs, demir boruları çaldıktan sonra araçla olay yerinden uzaklaştı. Şahısların, demir boruları motosiklete yükleyip çaldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şahsın, inşaat alanına gelip demir boruları yükledikleri ve elektrik motosikletiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.