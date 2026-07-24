Antakya'da inşaat alanından demir boru hırsızlığı kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik motosikletle geldikleri inşaat alanından demir boru çalan şahıslar kameraya yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki Köprübaşında yaşandı. İnşaat alanına elektrik motosikletiyle gelen 1 kadın ve 1 erkek şahıs, demir boruları elektrik motosikletine yükledi. Gündüz saatlerinde rahat hareket eden 2 şahıs, demir boruları çaldıktan sonra araçla olay yerinden uzaklaştı. Şahısların, demir boruları motosiklete yükleyip çaldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 şahsın, inşaat alanına gelip demir boruları yükledikleri ve elektrik motosikletiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı