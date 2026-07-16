Haberler

İnşaatta merdivenlerden düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatta merdivenlerden düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir inşaatta merdivenden düşerek ağır yaralanan 53 yaşındaki işçi Bayram Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde inşaatın merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren bir inşaatta çalışan Bayram Kara (53), binanın iç kısmındaki merdivenlerde dengesini kaybederek alt kata düştü. İşçinin düştüğünü ve yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Kara, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri inşaatta detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu

Merve'nin ölümünde babası yeniden şikayetçi: 1 milyon verdiler ama...
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Konulduğu cezaevi belli oldu! Aynı yerde tanıdık bir isim var
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

S-400'ler satıldı mı? MSB'den dikkat çeken açıklama