İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 34 yaşındaki işçi Sedat K., üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, Sedat K.'nın başına demir parçaları saplandığı belirlendi. Olay sonrası işçi arkadaşları sinir krizi geçirdi.
Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Otağ Sokağı'nda bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sedat K., inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Zeminde bulunan demir parçalarının başına saplandığı belirtilen Sedat K., olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı inşaatta çalışan yakınları, olayın ardından sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına boğuldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sedat K.'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ERZURUM