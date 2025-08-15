İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 34 yaşındaki işçi Sedat K., üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, Sedat K.'nın başına demir parçaları saplandığı belirlendi. Olay sonrası işçi arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Otağ Sokağı'nda bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sedat K., inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Zeminde bulunan demir parçalarının başına saplandığı belirtilen Sedat K., olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı inşaatta çalışan yakınları, olayın ardından sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına boğuldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sedat K.'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.