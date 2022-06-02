İnşaatta feci ölüm...11'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

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İnşaatta feci ölüm...11'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaatta feci ölüm...11'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatın 11'inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

İnşaatta feci ölüm...11'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatın 11'inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Soner Ali Yılmaz Caddesi'nde yapımı süren 11 katlı bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaatın en üst katında çalışan işçilerden 45 yaşındaki Mehmet Keş, dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Keş'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise inşaatın önüne gelerek feryat etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - 3. Sayfa

Akdeniz Mersin 3. Sayfa Haberler

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