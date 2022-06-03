İnşaatı denetlerken ölümden döndü... Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı - Haberler

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İnşaatı denetlerken ölümden döndü... Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaatı denetlerken ölümden döndü.

İnşaatı denetlerken ölümden döndü... Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir firmanın yapı denetleme uzmanı, denetlemeye geldiği inşaatta yüksekten düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Trabzon Bulvarı üzerinde bulanan bir inşatta meydana geldi. Yapı denetim personeli olarak çalışan Muhammet Meşinci (27), denetlemeye geldiği inşaatta gezdiği esnada ayağı kayarak yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düştü. İnşattaki diğer çalışanların haber vermesi ile olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından Meşinci, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Meşinci, ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Yörükselim Ek Binasına götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kılınç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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