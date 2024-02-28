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İnşaat ve mobilya satış mağazasında korkutan yangın

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Van'ın Tuşba ilçesindeki bir inşaat ve mobilya satış mağazasında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Yangına TOMA ve itfaiye müdahale ediyor.

İnşaat ve mobilya satış mağazasında korkutan yangın

Yangına TOMA ve itfaiye müdahale ediyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki bir inşaat ve mobilya satış mağazasında çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, saat 11.30 sıralarında Otogar Kavşağı yakınlarındaki bir iş yerinde meydana geldi. Abdullah Yılmaz isimli şahsa ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA ekibi sevk edildi. İnşaat ve mobilya satışı yapılan iş yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Tuşba Van 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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