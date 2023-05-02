İnşaat iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı
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İnşaat iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı.
İnşaat iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir apartmanın içerisinde kurulan iskelede boya işi yapan Şakir T., Baran D., Baran K. ve Zakir T., iskelenin çökmesi sonucu 2. kattan yere düştü. Düşme sonucu yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - 3. Sayfa