İnşaat iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen 4 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir apartmanın içerisinde kurulan iskelede boya işi yapan Şakir T., Baran D., Baran K. ve Zakir T., iskelenin çökmesi sonucu 2. kattan yere düştü. Düşme sonucu yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.