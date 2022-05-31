Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü - Haberler

Uşak'ta öğle saatlerinde Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde iddiaya göre, tamirat için çıktıkları kubbede dengesini kaybeden inşaat ustası Mehmet Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ RİSKİ VAR

Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.