Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü - Haberler

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Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü

Uşak'ta feci bir olay yaşandı. Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen 2 inşaat ustasından Mehmet Çelebi yaşamını yitirdi, Ahmet Çelik ise ağır yaralandı.

Uşak'ta öğle saatlerinde Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde iddiaya göre, tamirat için çıktıkları kubbede dengesini kaybeden inşaat ustası Mehmet Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ RİSKİ VAR

Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

Uşak'ta feci olay! Tamir için çıktığı cami kubbesinden düşen inşaat işçisi öldü

Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - 3. Sayfa

Mehmet Çelebi Ahmet Çelik İnşaat Cami 3. Sayfa Güncel Haberler

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