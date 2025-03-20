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İnşaat Halindeki Binanın İskele Çökmesi Sonucu İki İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaat Halindeki Binanın İskele Çökmesi Sonucu İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Ümraniye'deki inşaatta yaşanan iskelenin çökmesi sonucu iki işçi ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçilerin akraba oldukları öğrenildi.

Ümraniye'de 7 katlı inşaat halindeki binanın beşinci katında bulunan dış cephedeki iskelenin çökmesi sonucu düşerek ağır yaralanan inşaat işçileri Halil Bülbül ve İsmail Bülbül hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında, Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan TOR Holding'e ait 7 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binanın beşinci katındaki dış cephesinde bulunan iskelenin çökmesi sonucu İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki işçi düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar İsmail Bülbül ve Halil Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçilerin Şanlıurfa Suruç'ta yaşadıkları, İstanbul'a çalışmak için geldikleri ve akraba oldukları öğrenildi. Halil Bülbül ve İsmail Bülbül'ün cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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