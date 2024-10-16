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İnşaat Alanında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaat Alanında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki işçi Özcan Can, vinçle yük kaldırma işlemi sırasında geri gelen vincin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inşaat alanında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi-Osmaniye karayolu Çamiçi mevkiinde geldi. 50 yaşındaki Özcan Can isimli işçi, çalıştığı şantiyede vinçle yük kaldırma işlemi sırasında geri gelen vincin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan Can, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İş Kazası osmaniye 3-sayfa Sağlık Düziçi İnşaat

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