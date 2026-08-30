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MİT ve Polis Ortak Operasyonuyla Uyuşturucu Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

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İngiltere'nin 'uyuşturucu ticareti' suçundan uluslararası düzeyde aradığı Mohammed A.K., MİT ve polisin Beyoğlu'ndaki ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İngiltere tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan şüpheli, MİT ve polis ekiplerinin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İngiltere tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' suçuyla uluslararası seviyede aranan şüpheli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, şüphelinin Beyoğlu'nda olduğu tespit edildi. Polis ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda şüpheli Mohammed A.K. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, şahsın İngiltere'de daha önce gerçekleştirilen aramalarda, paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği, şahsın adreste bulunamaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyet sorgusunun ardından İngiltere'ye götürülmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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