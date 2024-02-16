İngiltere'de tüp bebek yapmaya gücü yetmeyen adam, kendi spermlerini babasının spermleri ile karıştırarak eşine enjekte edip hamile bırak

İngiltere'de tüp beben yaptırmaya gücü yetmeyen adam, eşinin hamile kalması için kendi spermlerini babasının spermleri ile karıştırıp eşini hamile bıraktı.

Barnsley EŞhir konseyi, şuan beş yaşında olan çocuğun babasının kim olduğu ortaya çıkması için DNA testi yapılması gerektiğini söylemesinden sonra olay yargıya taşındı.

Mahkeme, geçen ay yapılan duruşmada, yasal nedenlerden dolayı ismi açıklanmayan vePQ olarak tanımlanan adamın ve eşinin (JK) doğurganlık sorunları yaşadığını ve tüp bebek tedavisini karşılayamadıklarını, sonuç olarak kendi spermini babasının (RS) spermiyle karıştırdığını hükmetti. Ancak adamın DNA testi yapmak zorunda olmadığına karar verdi.

Mahkemeye şunları söyledi: "D'nin biyolojik babasının kim olduğunu bilmek isteyebilir, ancak başvurunun sonucundan hiçbir çıkarı yoktur.

"Doğumlara ilişkin doğru kayıtların tutulmasında kamu çıkarının gözetilmesi isteği, böyle bir başvurunun belirlenmesinde kişisel bir çıkar sağlamaz."

Hakim, ailenin daha sonraki bir tarihte babalık testi yaptırmak isteyebileceği ve bunu çocuğa söylemek isteyebileceği sonucuna vardı ancak bu onların meselesi.

Dava boyunca yargıç, ailenin "bir sosyal yardım mayın tarlası yarattığını" söyleyerek şunları ekledi: "JK, PQ ve RS'nin, JK'nin hamile kalması için planlarının sonuçlarını düzgün bir şekilde düşündüklerine inanamıyorum, aksi takdirde onların hamile kalması pek mümkün değil" dedi.