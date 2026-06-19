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İngiltere'deki iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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İngiltere'nin Bedford bölgesinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede büyük çaplı acil durum ilan edildi ve ulaşım aksadı.

İngiltere'nin Bedford bölgesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kazada bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaklaşık 96 kilometre uzaklıkta bulunan Bedford bölgesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kazaya ilişkin incelemeler devam ederken yetkililer, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İngiliz Ulaşım Polisi tarafından yapılan açıklamada, kaza ardından bölgede büyük çaplı acil durum ilan edildiği vurgulanırken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bedford polisi ise itfaiye ve ambulans ekiplerinin çalışmalara destek verdiğini açıkladı.

Kazanın saat 17.15 sıralarında meydana geldiği ve ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, kazaya East Midlands demiryolu şirketine ait iki trenin karıştığını bildirdi.

Polis ayrıca, olay yerinde bulunan ekiplerin kayıp yakınlarına ulaşmak ve endişeli vatandaşlara destek olmak için yerel yetkililerle birlikte çalıştığını bildirdi.

Henüz kazada yaralanan kişilerin sayısına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Trenlerdeki yolculardan biri yerel basına yaptığı açıklamada, çarpışma anının "büyük bir patlamaya" benzediğini söylemiş ve bazı yolcuların koltuklarından savrulduğunu bildirmişti. Yolcu, "Çok kan vardı. Birçok kişi yüzünden yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Başka bir yolcu ise bazı kişilerin kaza sonrasında kan kustuğunu kaydetmişti.

Ulaşım olumsuz etkilenmişti

Kaza, başkent Londra da dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi Thameslink, Luton ile Bedford bölgeleri arasındaki tüm seferlerin durdurulduğunu bildirmişti. Açıklamada, bölgedeki tüm hatların yerel saat ile 17.30'dan bu yana ulaşıma kapalı olduğu aktarılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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