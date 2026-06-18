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İngiltere'de Çin ve Hong Kong adına casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan iki kişiye hapis cezası

İngiltere'de Çin ve Hong Kong adına casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan iki kişiye hapis cezası
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İngiltere'de Hong Kong ve Çin adına yasa dışı istihbarat faaliyeti yürüttükleri gerekçesiyle yargılanan iki kişi, 10 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında görülen ilk davalardan biri olduğu belirtildi.

İngiltere'de Hong Kong ve Çin adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle yargılanan iki kişi, 10 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de Hong Kong ve Çin adına yasa dışı bilgi topladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle yargılanan iki kişi hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz basını, davanın Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında görülen ilk davalardan biri olarak kayıtlara geçtiğini yazdı.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi tarafından yürütülen soruşturmada, sanıkların ülkede yaşayan kişileri hedef alarak yasa dışı istihbarat faaliyeti yürüttükleri belirtildi.

Eski sınır görevlisine 10 yıl hapis

Sanıklardan 41 yaşındaki Chi Leung Wai'nin, görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak İçişleri Bakanlığı sistemlerinde İngiltere'de yaşayan Çin ve Hong Kong vatandaşlarına ait dosyalara yetkisiz erişim sağladığı ifade edildi. Wai, kamu görevini kötüye kullanma suçundan da yargılandığı davada toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Wai'nin daha önce Londra'da polis memuru olarak da görev yaptığı bildirildi.

Hong Kong yetkilisine 8 yıl hapis

Soruşturmayı yürüten yetkililer, 66 yaşındaki Chung Biu Yuen'in, Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi'nde görev yaptığı dönemde Hong Kong makamlarıyla bağlantılı kişilerle iletişim kurduğunu ve Wai'ye İngiltere'deki "demokrasi yanlısı aktivistlerin" izlenmesi yönünde talimat verdiğini tespit etti. Yuen'in, yürütülen faaliyetler karşılığında Wai'nin yanı sıra 37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Matthew Trickett'e de ödeme yaptığı belirlendi. Yuen 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pontefract'taki olay ve soruşturma

Mahkeme açıklamasında, Wai, Yuen ve Trickett'in Mayıs 2024'te Batı Yorkshire kontluğundaki Pontefract kentinde bulunan bir daireye zorla girme teşebbüsünün ardından 7 kişiyle birlikte gözaltına alındığı kaydedildi. Söz konusu dairenin, 2023 yılında Hong Kong'dan Birleşik Krallık'a kaçan ve eski işvereni tarafından 16 milyon sterlin dolandırıcılıkla suçlanan kişisel asistan Monica Kwong'a ait olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 7 kişinin kısa süre sonra serbest bırakıldığı ve ülkeden ayrıldığı, polisin ise el konulan yaklaşık 200 cihazı inceleyecek yeterli tercüme ve analiz kapasitesine sahip olmadığı için bu kişiler hakkında suçlama yöneltemediği ifade edildi.

Wai, Yuen ve Trickett daha sonra resmi olarak suçlandı. Trickett'in, kefaletle serbest bırakılmasının ardından 19 Mayıs 2024'te Berkshire'ın Maidenhead kentindeki bir parkta ölü bulunduğu belirtildi. Trickett'in ölümüne ilişkin soruşturmanın, mevcut ceza davasının tamamlanmasının ardından yapılmasının beklendiği bildirildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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