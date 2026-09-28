İngiltere'de Fairford operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

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İngiltere'de dün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) bağlı Fairford Hava Üssü yakınında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere'de emniyet teşkilatı içindeki Terörle Mücadele Birimi, dün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) bağlı Fairford Hava Üssü yakınında gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Terörle Mücadele Birimi yetkilisi Laurence Taylor, "Yürütülen kapsamlı görüşmeler ve soruşturmanın ardından gözaltına alınan 5 kişi bugün polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Bu durumun soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini açıkça belirtmek isterim. Bu kişiler, hareketleri ve diğer kişilerle iletişimleri konusunda sıkı şartlara tabi tutulmaya devam ediyor" dedi.

Üsse doğru ilerleyen 3 şüpheli araç ihbarı

İngiliz polisi, dün erken saatlerde ülkenin batısındaki RAF Fairford Hava Üssü'ne doğru ilerlediği belirtilen 3 şüpheli minibüs hakkında ihbar alındığını açıklamıştı. İhbarın ardından bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltında tutulduğu bildirilmişti. Polis, olayın kontrol altına alındığını açıklamış, ancak şüphelilerin kimlikleri veya herhangi bir örgütle bağlantıları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. Polis, bomba imha ekiplerinin şüpheli minibüsleri incelemesi sırasında hava üssünün çevresinde 400 metrelik güvenlik çemberi oluşturmuştu. Yakındaki bir köyde bulunan 85 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, silahlı polis ekipleri bölgede devriye gezmişti.

İran daha önce İngiltere'yi uyarmıştı

Soruşturmayla bağlantılı kaynaklar, söz konusu "saldırı girişiminin" İran veya Rusya bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürmüştü. İran'dan yapılan açıklamada, bu kişilerin yönlendirildiğine yönelik suçlamalar reddedilmişti.

İngiltere, temmuz ayında silahlı kuvvetlerin ülkeyi muhtemel saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD bombardıman uçaklarının RAF Fairford'dan havalanmasına izin verilmemesi yönündeki uyarısının ardından gelmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkeye yönelik saldırıların düzenlenmesinde kullanılan herhangi bir üssün meşru hedef olacağını belirtmişti.

İngiliz hükümeti, ABD'ye Fairford'da konuşlandırılan bombardıman uçaklarını Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldıran İran füze mevzilerine yönelik operasyonlarda kullanma izni vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı