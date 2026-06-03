İngiltere'de orduya ait helikoterin düştüğü kazada 3 kişi öldü
İngiltere Kraliyet Donanması'na ait helikopter, Devon kontluğunda eğitim sırasında düştü. Kazada 3 mürettebat hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliyet Donanması, ülkenin güneybatısında düşen helikopterde 3 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere'nin güneybatısındaki Devon kontluğunda Kraliyet Donanmasına ait helikopterin düştüğü kazada bilanço netleşti. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sourton yakınlarında yerel saatle 04.00 civarında eğitim sırasında meydana gelen kazada 3 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin detay verilmedi. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı