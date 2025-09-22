İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenleri hem şaşırttı hem de öfkelendirdi. Görüntülerde üç kadının bir erkeği adeta köle gibi kullandığı anlar yer alıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video, kullanıcıların sert tepkilerine neden oldu.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Videoda, söz konusu erkeğin kadınların talimatları doğrultusunda hareket ettiği, zaman zaman aşağılandığı ve iradesi dışında davranmaya zorlandığı görülüyor. Kadınların rahat tavırları dikkat çekerken, erkeğin pasif şekilde itaat etmesi izleyiciler arasında tartışma yarattı.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülere büyük tepki gösterdi. Paylaşımların altına yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kullanıcı, "Hiç şerefin, izzetin yok mu senin?", "Bu kabul edilemez bir durum", "İnsana yapılan bu muamele ne kadın ne erkek için onur kırıcıdır" gibi ifadelerle tepkisini dile getirdi.