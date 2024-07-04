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İnek Çifte Attı, Kadın Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kadın, ineğin çifte atması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alpagut köyünde 52 yaşındaki Nevin Tekin, akşam saatlerinde ineklerini sağmak için ahıra girdi. İnek sağma makinesini ineğe bağlayan kadına, inek tekme attı. İneğin darbesiyle yere düşen kadını oğlu Berat Tekin gördü. Durumu komşularına bildiren aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu esnada köyde bulunan vatandaşlar otomobille ağır yaralı Nevin Tekin'i ambulansın geleceği istikamete götürdü. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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