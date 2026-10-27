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İnegöl OSB'de orman ürünleri fabrikasının talaş silosu yangını 1 saatte söndürüldü.

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İnegöl OSB'de orman ürünleri fabrikasının talaş silosu yangını 1 saatte söndürüldü. Haber Videosunu İzle
İnegöl OSB'de orman ürünleri fabrikasının talaş silosu yangını 1 saatte söndürüldü.
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda meydana geldi. Silodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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