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İnegöl'deki Sandalye Fabrikası Alevlere Teslim Oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve çalışanlar alevleri söndürmek için seferber oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikası alevlere teslim oldu. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri ve çalışanlar seferber oldu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine çalışanlarda yardımcı olurken, polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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