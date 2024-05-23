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İnegöl'deki Kafe Soygunu Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren İsmail B.'ye ait kafede meydana geldi. Kapalı olan kafeye giren çocuk yaştaki şüpheli, iş yerinin her yerini inceledi. Yazar kasayı açan tek elli şahıs, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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