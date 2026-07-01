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Yangında duygulandıran kurtarma: Anne kedi ve 2 yavrusu hayata döndürüldü

Yangında duygulandıran kurtarma: Anne kedi ve 2 yavrusu hayata döndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan anne kedi ve yavruları, itfaiye ekiplerinin kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü. 2 yavru kedi ise telef oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan anne kedi ile yavrularını kurtarmak için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, kalp masajı ve oksijen desteğiyle anne kedi ile 2 yavrusunu hayata döndürdü. Yangında 2 yavru kedi ise telef oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile evde bulunmadığı sırada oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yoğun dumanın etkisiyle hareketsiz halde bulunan "Duman" isimli anne kedi ile 4 yavrusunu dışarı çıkardı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından anne kedi ile yavrularına kalp masajı uygulanarak, oksijen desteği verildi. Dakikalar süren müdahalenin ardından anne kedi ile 2 yavru yeniden yaşama tutunurken, 2 yavru kedi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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