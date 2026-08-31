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İnegöl'de Baraka Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

İnegöl'de Baraka Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hacıkara Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ardından harabeye dönen baraka yıkıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası harabeye dönen baraka yıkıldı.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Hacıkara Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında baraka kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, yapı daha sonra yıkıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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