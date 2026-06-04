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Zehir tacirlerine şafak baskını kamerada : 58 tutuklama

Zehir tacirlerine şafak baskını kamerada : 58 tutuklama
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 58'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 58'i tutuklandı. Operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 5 kilo 950 gram skunk, 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 200 gram esrar, 350 gram metamfetamin, 98 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve suç unsurlarına el konulurken, şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskınlar ve gözaltı anları güvenlik kameraları ile jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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