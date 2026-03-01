Haberler

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 yaşındaki M.M.Ş. uyuşturucu hap satarken yakalandı. Şahsın üzerinden 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap satıcısı suçüstü yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Ekipleri tarafından takip edilen M.M.Ş ( 20) isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Düzenlenen operasyon kapsamında şahsın üzerinden 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail'de hasar çok büyük! İşte ülkenin göbeğinden korkunç görüntüler
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...

Şubat ayında şampi...