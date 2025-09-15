Haberler

İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Fuat B. (58) yönetimindeki 44 ACB 538 plakalı hafif ticari araç, aniden şerit değiştirince yanında seyreden sürücü Mahmut D.(18) yönetimindeki 16 NIZ 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

Gözler Ergin Ataman'daydı! Final sonrası olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.