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İnegöl'de 'Terkinler' Çetesine Operasyon: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İnegöl'de 'Terkinler' Çetesine Operasyon: 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 'Terkinler' çetesi olarak bilinen organize suç örgütü hakkında adli süreç başladı. 4 kişiden 1'i tutuklanırken, 3'ü ev hapsine alındı. Operasyonda 6 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince "Terkinler" çetesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3 kişiye ise ev hapsi cezası verildi.

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Terkinler" çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanmış ve el konulan 6 milyar lira değerindeki menkul ve gayrimenkullere el konularak, şirketlere kayyum atanmıştı. 17 Aralık 2024 tarihinde aralarında çete lideri N.T. ve oğlu E.T.'nin de bulunduğu 4 kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler sonrası Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, örgüt lideri N.T. ve oğlu E.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerini şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin müşterek operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital materyallere de el konuldu. 4 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen çete lideri N.T., M.T. ve A.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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