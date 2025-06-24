İnegöl'de Su Fabrikasında İşçi Kolu Makineye Kaptırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir doğal kaynak suyu fabrikasında 24 yaşındaki işçi, pres makinesine kolunu kaptırarak yaralandı. İlk tedavisi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir su fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Süle Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir doğal kaynak suyu fabrikasında meydana geldi. İşçi Osman S. (24), çalıştığı sırada pres makinesine kolunu kaptırdı. Sol kolunda kırıklar oluşan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa