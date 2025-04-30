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İnegöl'de Silahlı Darp Olayı: İki Genç Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Silahlı Darp Olayı: İki Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir saldırgan, yan bakma sebebiyle tartıştığı 14 ve 13 yaşındaki iki genci silah kabzasıyla darp etti. Olay sonrası yaralı gençler hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saldırgan, 2 şahsı silah kabzasıyla darp etti.

Olay, 00.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, yolda yürürken tanımadığı Y.O. (14) ve İ.Y. (13) ile yan baktıklarını iddia ederek tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İsmi henüz belirlenemeyen saldırgan elindeki tabancayla 2 genci darp edip kaçtı. Yaralanan gençler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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