İnegöl'de seyir halindeki araçta çıkan yangın polis tarafından söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangını polis ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden Özkan G. yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, aracını yolun kenarına çekti. O sırada devriye görevindeki polis ekipleri, aracı yangın söndürme tüpleri ile söndürdüler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Araçta küçük çapta hasar meydana geldi. - BURSA