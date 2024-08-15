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İnegöl'de salça kaynatma kazası: 4 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde salça kaynatılan kazanın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın altındaki taşların parçalanmasıyla kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine sıçradı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede salça kaynatılan kazanının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Ailenin kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatmaya başladığı sırada kazanın altındaki taş parçalara ayrıldı. Dengesi bozulan kazanın devrilmesi sonucu içerisindeki kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine sıçradı. Üzerlerine dökülen kaynar domates suyu nedeniyle vücutlarında 2. derece yanıklar oluşan Fatma D. (65), Sibel D. (44), Alev D. (41) ve 17 yaşındaki B.D. olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kaynar İnegöl bursa Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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