İnegöl'de Roma Dönemine Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan aranan M.K. isimli şahsın Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada suç aleti silah ve Roma dönemine ait 2 adet ok ucu, 5 adet kaşık, 13 adet heykel, 1 adet yüzük, 8 adet sikke ve 2 adet kafa heykeli ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu. - BURSA