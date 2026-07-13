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50 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

50 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinden yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis kovalamacasıyla yakalanan şüphelinin üzerinden yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kırsal Karalar Mahallesi mevkiinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler takibe aldıkları Ömer E.'ye (28) "dur" ihtarında bulundu. Ancak yaya olarak kaçan şüpheli yaşanan kovalamacada bir ağacın yanındaki çalılık alanda saklanırken yakalandı. Üzerinde yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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