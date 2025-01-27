İnegöl'de Polis Kovalamacası: Çalıntı Motosikletle Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 17 yaşındaki Ozan C., çalıntı motosikletle kaza yaparak yakalandı. Kazada otomobildeki yolcu yaralandı ve motosiklet otoparka çekildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken araca çarpan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yeşil Cami kavşağında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Yeşil Cami kavşağında kırmızı ışıktan geçen şüpheli yönetimindeki motosiklet, sürücü Uğur Y. (35) yönetimindeki 16 AZM 770 plakalı otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosiklettten düşüp kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Mehtap G. (33) yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şüpheli Ozan C. (17) gözaltına alındı. - BURSA