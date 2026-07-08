Haberler

Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü

Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalan 3 şüpheli, polisin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu yakalandı. Çalınan araç ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu yakalandı. Çalınan araç ise kırsal mahalledeki ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Enes A., 16 BIM 559 plakalı otomobilini evinin önüne park ettikten sonra ayrıldı. Ertesi gün aracının yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek hırsızlık ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 10 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla Talha Ç., Berat K. ve Görkem Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan otomobil, İnegöl'ün kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan araç, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı

82 yaşındaki ünlü oyuncu siyah mayosuyla yıllara meydan okudu
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

Miçotakis'in "Ceddin Deden" marşı sonrası yürüyüşü değişti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı