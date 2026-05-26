Üzerine iş makinesi devrilen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir palet fabrikasında çalışan 65 yaşındaki işçinin üzerine makine devrildi. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Eski Bursayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Mehmet Akif A.'nın (65) bacaklarına çalışma sırasında makine devrildi. Yaralanan işçi acı içerisinde yerde kalırken, çalışma arkadaşları 112 Acil Servis çağrı merkezine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA